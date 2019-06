Written by: Redaktion DER FARANG | 22/06/2019

BANGKOK: Die Polizei hat einen Taxifahrer verhaftet, der seinen Taxameter manipuliert hatte, um bei Fahrten mit Touristen mehr zu verdienen.

Ein Brite hatte für eine Fahrt vom Flughafen Suvarnabhumi bis zur Khao San Road 3.985 Baut bezahlen müssen. Der Tourist wandte sich an die Polizei und Beamte nahmen den Taxifahrer fest. Dem 57-Jährigen wurde für drei Monate der Führerschein entzogen, zudem muss er ein Bußgeld in Höhe von 7.000 Baht zahlen. Die Polizei entdeckte, dass der manipulierte Zähler den Fahrpreis durch einen geheimen Knopf auf der Gangschaltung erhöhte. Der Fahrer gab an, das Messgerät selbst modifiziert zu haben.