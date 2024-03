Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

Ein Taxifahrer aus Bangkok wurde nach sexuellem Übergriff auf eine Passagierin in einem abgelegenen Bereich der Stadt festgenommen, was zu einer verstärkten Sicherheitsaufklärung führt. Foto: Sanook

BANGKOK: Die Hauptstadt ist mit einem ernsten Vorfall konfrontiert. Ein Taxifahrer wurde aufgrund des Verdachts auf sexuellen Übergriff festgenommen. Die Tat ereignete sich auf einer abgeschiedenen Straße.

Ein Taxi-Chauffeur aus Bangkok ist in Gewahrsam, nachdem er beschuldigt wurde, eine Passagierin sexuell missbraucht zu haben. Dieser Vorfall fand in den frühen Stunden des 14. März statt, als eine Frau von einem Ekkamai-Unterhaltungsort aus ein Taxi bestieg, um nach Hause in die Ram Inthra Gegend zu fahren. In einem einsamen Abschnitt soll der 44-jährige Fahrer sie zu ungewollten Handlungen gezwungen haben.

Vorsichtsmaßnahmen für sicheres Heimkehren

Der Fahrer, der nach der Tat nahe einem Wohngebäude im Bezirk Sa-i Mai gefasst wurde, stritt die Vorwürfe ab. Er gab an, selbst von der Passagierin belästigt worden zu sein. In Reaktion darauf betont die Polizei die Wichtigkeit, als Passagier Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Passagiere, insbesondere Frauen, die nachts allein unterwegs sind, wird geraten, als präventive Maßnahme das Kennzeichen des Taxis zu fotografieren und vorzugeben, jemanden über ihre Ankunft zu informieren.

Der besorgniserregende Vorfall hat die Polizei veranlasst, verstärkt über Sicherheitstipps zu informieren. Hierzu gehört das Fotografieren des Kennzeichens und das simulierte Informieren eines Kontakts über den eigenen Standort. Solche Maßnahmen können abschreckend wirken und bieten einen zusätzlichen Schutz.