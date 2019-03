Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.19

BANGKOK: Ein Taxifahrer hat eine Tasche mit 400.000 Baht an einen Dänen zurückgegeben.

Der Mann und seine thailändische Frau hatten sich am Montag gegen 13.30 Uhr vom Flughafen Suvarnabhumi zu ihrem 13 Coins Hotel in Bang Yai bringen lassen. Als das Ehepaar das Taxi verließ, vergaß es auf der Rückbank eine Tasche mit dem Bargeld und Dokumenten. Der ehrliche Fahrer kontaktierte das Personal auf dem Airport, nachdem er die Tasche entdeckt hatte. Das Paar war schnell ausfindig gemacht, um 16.30 Uhr bekam der Däne seine Tasche wieder. Wing Commander Suthirawat Suwannawat, Geschäftsführer des Flughafens Suvarnabhumi, sagte, es sei das Verdienst des Taxifahrers, das Image des Landes bei ausländischen Touristen verbessert zu haben.

Fahrgäste, die persönliche Gegenstände in einem Taxi hinterlassen, können sich an das Taxi Service Center wenden (02 132 0360) oder an das AOT Contact Center unter Telefon 1722, 24 Stunden.