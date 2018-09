Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.18

Bangkoks Taxizunft bereitet sich auf Proteste vor. Foto: The Nation

BANGKOK: Rund 100 Taxifahrer wollen im kommenden Monat in einem Korso zum Verkehrsministerium fahren, um höhere Fahrpreise und ein Verbot für Grab und andere Fahrdienste zu fordern.

Worapol Kaemkhunhod, Präsident des Taxifahrerverbandes, kündigte an, Verkehrsminister Arkhom Termpittayapaisith eine Vier-Punkte-Petition zu überreichen. Taxifahrer wollen, dass der Fahrpreis, der erhoben wird, während das Taxi bei einer Fahrt im Stau steht, von 2 auf 3 Baht pro Minute erhöht wird, damit der Anstieg der Treibstoffkosten ausgeglichen wird. Worapol ist der Ansicht, dass die Erhöhung Taxifahrer dazu ermutigen würde, alle Passagiere auch auf überlasteten Strecken zu akzeptieren. Die Fahrer wollen weiter ein Verbot für private Taxidienste und Nicht-Taxi-Autos erreichen. Grab ist derzeit der einzige Dienstleister mit Privatwagen in Thailand. Drittens wollen die Taxifahrer, dass die Regierung einen Plan annulliert, der es einem ausländischen Unternehmen ermöglicht, in einen Elektro-Taxi-Service zu investieren. Und sie wollen, dass das Ministerium ein Projekt subventioniert, über das Mitglieder ihr Taxi kaufen können bei einer täglichen Rate von 600 Baht über fünf Jahre.