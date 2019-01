Von: Redaktion DER FARANG | 28.01.19

BANGKOK: Ein Taxifahrer hat einem betrunkenen Fahrgast dessen Rolex-Uhr im Wert von 250.000 Baht gestohlen.

Der 34-Jährige trug bei seiner Festnahme an seinem Fußgelenk ein elektronisches Überwachungsgerät. Er war am 16. August letzten Jahres verhaftet worden, weil er einen betrunkenen Passagier bestohlen hatte. Bis zur Gerichtsverhandlung wurde er gegen Kaution freigelassen, musste aber ein elektronisches Überwachungsgerät tragen. Aus den polizeilichen Unterlagen geht weiter hervor, dass der Taxifahrer im Jahr 2015 wegen Diebstahls verurteilt wurde. Laut Generalmajor Mongkol Warunno, Befehlshaber der Metropolitan Police Division 5, wurde der Mann am späten Donnerstagabend verhaftet, weil er am 12. Januar um 2 Uhr morgens die Rolex-Uhr von einem Fahrgast an sich genommen hatte. Ein Komplize wurde ebenfalls verhaftet, weil er die gestohlene Uhr aufbewahrt hatte, um sie später zu verkaufen. Der Taxifahrer hatte den Fahrgast an der Soi Ekkamai 7 aufgenommen und sollte ihn nach Nonthaburi bringen. Der Passagier wunderte sich, dass der Wagen keinen Taxameter hatte, im Innenraum war auch kein Namensschild des Fahrers zu finden. Vorsichthalber machte er ein Foto, bevor er einschlief und beraubt wurde. Anhand dieses Fotos konnte die Polizei das Taxi identifizieren..