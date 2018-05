Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.18

HUA HIN: Ein Motorradtaxifahrer hat online Drohungen gegen alle Grab-Fahrer veröffentlich und eine Hotelangestellte angegriffen und verletzt.

Der Taxifahrer war wütend über die Konkurrenz, die seit dem 17. Mai in Hua Hin für den Fahrdienstvermittler Grab fährt. Inzwischen ist der Mann von der Polizei festgenommen worden. Er hatte auf Facebook ein Video gepostet, in dem er alle Grab-Fahrer bedrohte und sagte, dass diese seinen Lebensunterhalt beschnitten. Das Video wurde von der Hotelangestellten an eine lokale Facebook-Gruppe weiter gegeben. In Kommentaren wurde der Fahrer weitgehend kritisiert und Grab unterstützt. Ein Streit zwischen dem Motorradtaxifahrer und der Frau führte zu einer Konfrontation. Der Mann griff die Hotelangestellte tätlich an, sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Frau postete daraufhin Fotos von ihren Verletzungen auf Facebook.

Laut „Thaivisa“ haben sich seit dem 17. Mai über 80 Fahrer bei Grab angemeldet. Ein Grab-Fahrer berichtete, Thais und Ausländer würden den Fahrdienst schätzen, weil eine Fahrt günstiger sei als mit herkömmlichen Motorradtaxifahrern und weil sie wüssten, wie viel sie zu zahlen hätten. Es gäbe keine Missverständnisse aufgrund von Sprachbarrieren.