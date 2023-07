PHUKET: In Thalang auf Phuket im Süden des Landes wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi, einem Lastwagen und einem Motorrad ein Fahrer und ein Mitfahrer verletzt.

Am Freitagnachmittag (14. Juli 2023) wurden die Rettungskräfte über den Unfall auf dem südlichen Abschnitt der Thep Krasattri Road in Baan Mak Prok in Mai Khao informiert.

An der Unfallstelle fanden die Rettungskräfte ein beschädigtes Taxi und ein Motorrad, die beide neben einem beschädigten Strommast standen. Ebenfalls am Straßenrand befand sich ein beschädigter Lastwagen.

Der männliche Motorradfahrer erlitt Verletzungen an Bein und Kopf, während der Taxifahrer Verletzungen im Gesicht erlitt. Beide wurden ins Thalang Hospital gebracht.

Zeugenaussagen zufolge soll das Taxi zunächst mit dem Lastwagen kollidiert und dann in das Motorrad gefahren sein. Die Polizei prüft derzeit Videomaterial aus der Umgebung, um die genaue Unfallursache zu ermitteln und gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte einzuleiten.