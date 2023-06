Von: Björn Jahner | 13.06.23

PRACHINBURI: WorldHotels hat sein Portfolio in Thailand mit der Übernahme des Tawa Ravadee Resorts erweitert, einer außergewöhnlichen Anlage der gehobenen Klasse, die das thailändische Erbe präsentiert.

Mit Blick auf einen See und umgeben von üppigen Wäldern und Reisfeldern in der Provinz Prachinburi, in der Nähe des zum UNESCO-Welterbe gehörenden Khao-Yai-Nationalparks und etwa 2,5 Autostunden östlich von Bangkok, ist das Tawa Ravadee Resort ideal für Erholungsurlaube, Kulturausflüge und Veranstaltungen außerhalb der Stadt.

Die modernen, vom traditionellen thailändischen Stil inspirierten Unterkünfte reichen von den geräumigen 38 qm großen Superior-Zimmern bis hin zu den großzügigen 72 qm großen Lakeview-Suiten.

Alle Zimmer sind mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter kostenloses High-Speed-WLAN und ein Flachbildfernseher mit internationalen Kabelkanälen, ein Marmorbad und ein eigener Balkon oder eine Terrasse.

Das Tawa Ravadee Resort bietet 10 Tagungsräume und einen eigenen Kongresssaal für 1.000 Gäste.

Mehr erfahren Sie beim Tawa Ravadee Resort.