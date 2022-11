Tausendster Lauf der Samui Hash House Harriers

Von: Björn Jahner | 30.11.22

KOH SAMUI: Jeden Samstagnachmittag treffen sich auf Koh Samui die „Hash House Harriers“ zum gemeinsamen Lauf – und Umtrunk. Denn bei dem Zusammenschluss handelt es sich nach eigener Aussage um einen Laufclub mit Trinkproblem – bzw. einen Trinkclub mit Laufproblem! Am kommenden Samstag feiern die Koh Samui Hash House Harriers ihren 1.000sten Lauf – und jeder ist herzlich eingeladen, sich den trinkenden Laufbrüdern und -schwestern anzuschließen.

Seit 25 Jahren treffen sich an jedem Wochenende zwischen 20 und 30 Hash House Harriers und erobern zu Fuß gemeinsam den wilden Dschungel der Kokosnussinsel. Dabei geht es den Läufern jedoch weniger um sportliche Topleistungen. Denn im Fokus der von der Gruppe durchgeführten Läufe, die an die Spiele Schnitzeljagd und „Hare and Hound“ angelehnt sind, stehen der Spaß, die Pflege internationaler Freundschaften und der gemeinsame Umtrunk.

Die Läufe sind angelehnt an eine Schnitzeljagd. Statt um sportliche Topleistungen geht es den Teilnehmern um den Spaß in der Gemeinnschaft.

Vielmehr handelt es sich also um eine spielerische Gemeinschaft, die verschiedene Veranstaltungen und gemeinsame Aktivitäten organisiert, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Darauf weisen bereits die zweideutigen und nicht ganz jugendfreien Spitznamen der Läufer hin.

Die von den „Hares“ gelegte Fährte beinhaltet falsche Fährten, Abkürzungen, Sackgassen und Verzweigungen, wodurch die Spannung erhöht wird.

Wie bei einer Schnitzeljagd, die viele Leser noch aus ihrer fernen Kindheit her kennen dürften, legt eine Gruppe, die sogenannten „Hares“, eine Fährte, die von den verbleibenden Mitgliedern der Gruppe, die als „Pack“ oder „Hounds“ bezeichnet werden, verfolgt wird. Die von den „Hares“ gelegte Fährte beinhaltet falsche Fährten, Abkürzungen, Sackgassen und Verzweigungen, wodurch die Spannung erhöht wird. Diese Elemente werden eingesetzt, um das „Pack“, unabhängig vom Fitness-Level und Laufgeschwindigkeit eines jeden Einzelnen, zusammenzuhalten.

Das Ende eines Trails gibt die Gelegenheit sich zu sozialisieren, einen Drink einzunehmen und den Traditionen der einzelnen Chapters beizuwohnen. Nach dem offiziellen Ende eines Hashes kehren viele Mitglieder zur weiteren Sozialisierung, genannt „On-After,“ „On-Down“ oder „On-On-On“, in ein nahegelegenes Pub oder Restaurant ein.

Nicht nur Ausländer, auch Einheimische nehmen an den Läufen teil, wodurch der internationale Charakter des Zusammenschlusses unterstrichen wird.

Eric Tarleton, ein langjähriger Hash House Harrier, sagt gegenüber dem thailändischen Nachrichtenportal „The Thaiger“, dass er 1978 in Dubai zum ersten Mal an den Läufen teilnahm. Er erzählt, dass er zum ersten Mal von den Hash House Harriers hörte, als ihm jemand empfahl, sich der Gruppe anzuschließen, weil es die billigste Art sei, ein Bier zu trinken und sich zu unterhalten. 50 Jahre später ist er immer noch regelmäßig dabei, weil er sagt, dass es ihn immer wieder antreibt, samstags mit Freunden rauszugehen und sich ein bisschen zu bewegen. Er trat den Koh Samui Hash House Harriers im Jahr 2009 bei und genießt die soziale Erfahrung, die er wöchentlich mit den Mitgliedern der Gruppe macht.

Das Hashing entstand ursprünglich im Dezember 1938 in Kuala Lumpur in Malaysia als eine Gruppe von britischen Kolonialoffizieren und Auswanderern sich Montag abends zu Läufen verabredeten. Diese waren, wie bereits oben erklärt, an die traditionell britischen Spiele Schnitzeljagd oder „Hare and Hounds“ angelehnt, um sich von dem am Wochenende angesammelten „Übermaß an Speis und Trank“ zu befreien. Zwischenzeitlich hat sich die Bewegung auf der ganzen Welt ausgebreitet. In Thailand gibt es neben Koh Samui auch auf Phuket eine Harriers-Gruppe.

Die Satzung der Hash House Harriers gemäß der Club-Registrierungskarte von 1950 lautet:

Förderung der physischen Fitness der Mitglieder

Erholung von den Nachwehen des Alkoholkonsums des vergangenen Wochenendes

Während des Laufs einen guten Durst zu generieren und diesen anschließend mit Bier zu stillen.

Die älteren Mitglieder davon zu überzeugen, dass sie nicht so alt sind, wie sie sich fühlen.

Liebesgeschichten, einzigartige Freundschaften und viel Gelächter sind die Merkmale dieser vielseitigen Gruppe von Ausländern und Thailändern. Der Leiter der Koh Samui Hash House Harriers, John Lathbury, betont, dass diese Dinge die Gruppe eng zusammenschweißen und den Inselbewohnern ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln. Als er zum ersten Mal dabei war, gefiel ihm unter anderem, dass die Mitglieder sich selbst auf die Schippe nehmen.

Hash Shit: Die Klohbrille darf beim Lauf durch den Dschungel nicht fehlen!

„Ich genieße die Kameradschaft, das tue ich wirklich. Es ist eine gute Gruppe von Leuten, die über sich selbst lachen, die gemeinsam Spaß haben und die sich gegenseitig unterstützen, vor allem auf der Flucht. Ich meine, man ist mitten im Nirgendwo und alle Teilnehmer passen gegenseitig aufeinander auf“, so John Lathbury.

Nach Aussage von Lathbury sei er beim Anlegen der Strecken an abgelegene Orte auf der Insel gelangt, an die er vorher nie gedacht hätte. Und da die Wege in die Hügel der Insel führen, habe er viele Thailänder getroffen, die sich darüber freuten, dass die Gruppe ihr Land überqueren würde. Viele Einheimische sind laut Lathbury sehr hilfreich, wenn die Läufer versuchen, den Pfaden zu folgen, da sie oft in die Richtung zeigen, in die andere Läufer vor ihnen gegangen sind. Durch die vielen verschiedenen Nationalitäten der Gruppenmitglieder und die einheimischen Thais, so die Lathbury, sei die Gruppe wie eine kleine Gemeinschaft.

Zwischen und nach den Läufen wird angestoßen, prost!

Eine dieser Hashers, die am allerersten Lauf auf Koh Samui teilgenommen haben und die auch am 3. Dezember 2022 beim 1.000sten Lauf dabei sein werden, ist Carmen Klein. Sie erzählt, dass sie vor 25 Jahren als alleinstehende Frau auf die Insel kam und niemanden kannte. Dank der Koh Samui Hash House Harriers traf sie Menschen aus allen Ländern der Welt, die ein gemeinsames Interesse am Laufen haben. Sie sagt, sie habe sich in dieser Umgebung so sicher gefühlt und Freundschaften geschlossen, die 25 Jahre lang gehalten haben.

Für die Teilnahme 1.000sten Lauf am Samstag, 3. Dezember ist jeder herzlich willkommen. Diejenigen, die jedoch auch am Abendessen und an den weiteren Feierlichkeiten teilnehmen möchten, sollten sich so bald wie möglich dafür anmelden (Kontaktdaten siehe unten), um ein Ticket für das Abendessen, die Getränke und ein T-Shirt zu reservieren.

Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Freitag, 2. Dezember mit einem Treffen und einer Begrüßung im The Hive (Karte) in Lamai. Der 1.000ste Lauf wird am Samstag, 3. Dezember um 15.15 Uhr am Bang Kao Beach (Karte) gestartet. Am Samstagabend treffen sich die Hashers gegen 19.15 Uhr zu einem gemeinsamen Abendessen mit Umtrunk. Am Sonntag, 4. Dezember ist für 11.00 Uhr am Bang Kao Beach ein „Hangover Run“ geplant, der laut Lathbury eher ein langsamer Spaziergang sein wird, damit sich die Teilnehmer von der vergangenen Nacht erholen können.

Zeitplan für den 1000sten Lauf der Koh Samui Hash House Harriers

Freitag, 2. Dezember ab 17.00 Uhr: Treffen und Begrüßung im The Hive

Treffen und Begrüßung im The Hive Samstag, 3. Dezember um 15.15 Uhr: Hash House 1000th Run/ Walk am Bang Kao Beach

Hash House 1000th Run/ Walk am Bang Kao Beach Samstag, 3. Dezember um 19.15 Uhr: Abendessen und Umtrunk im The Hive

Abendessen und Umtrunk im The Hive Sonntag, 4. Dezember um 11.00 Uhr: Hash House Hangover Run am Bang Kao Beach

Deutschsprachige Auskunft und Anmeldung für das Unterhaltungsprogramm nach dem 1.000sten Lauf bei Antonio per E-Mail und bei Enzo per E-Mail. Weitere Informationen finden Sie bei den Koh Samui Hash House Harriers.