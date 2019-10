Tausende tote Ponyfische an den Strand gespült

Written by: Redaktion DER FARANG

Am Strand von Koh Naka Yai wurden unzählige tote Ponyfische an Land gespült. Foto: The Thaiger

PHUKET: Tausende tote, stinkende Ponyfische wurden am Donnerstag am Strand der Koh Naka Yai an Land gespült.

Der Fischereichef der Provinz, Siripong Panaso, wies Meldungen über ein Fischsterben zurück. Denn dann wären auch andere Fischarten gestorben. Die Besatzung von einem oder mehreren Fischerbooten hätten beim Fischen nach Sardellen Ponyfische im Netz gehabt und sie wieder über Bord geworfen. Denn Ponyfische bringen Fischern zu wenig Geld, als dass es wert wäre, sie zum Verkauf in den Hafen zu bringen. Die Bewohner von Koh Naka Yai im Bezirk Thalang säuberten den Strand und begruben die toten Fische. Eine ähnliche Menge Ponyfische wurde 2008 in der Provinz Rayong an Land gespült.