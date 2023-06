PAK CHONG: Tausende von Reisenden strömten von Samstag bis Montag (3.–5. Juni 2023) für einen Kurzurlaub am langen Wochenende in den Khao-Yai-Nationalpark und brachten dem Park fast 800.000 Baht an Einnahmen aus Eintrittsgeldern ein, teilte Parkleiter Chaiya Huayhongthong am Montag (5. Juni 2023) der Presse mit.

Er sagte, dass insgesamt 13.370 thailändische und ausländische Urlauber den Park während dieses Zeitraums besuchten. Darunter waren 11.947 thailändische Erwachsene, 943 thailändische Kinder, 394 ausländische Erwachsene und 86 ausländische Kinder.

Sie reisten mit 3.585 Autos, 623 Motorrädern und einem Reisebus über zwei Eingangspunkte – den Chao Pho Khao Yai-Schrein im Bezirk Pak Chong, Provinz Nakhon Ratchasima, und Noen Hom im Bezirk Muang, Nakhon Nayok – in den Park ein. Der Park nahm insgesamt 784.590 Baht an Eintrittsgeldern ein.

Ältere Menschen ab 60 Jahren, insgesamt 578, und 54 Kinder unter 3 Jahren waren von den Eintrittsgebühren befreit.

Der Khao-Yai-Nationalpark ist ein Weltkulturerbe, das sich über die Provinzen Saraburi, Nakhon Ratchasima, Prachinburi und Nakhon Nayok erstreckt. Er ist noch immer reich an natürlichen Ressourcen wie Wäldern und Wildtieren und bekannt für natürliche Touristenorte mit ganzjährig kühlem Wetter.

Der Park ist nur etwa 170 Kilometer von Bangkok entfernt und lockt mit seinen malerischen Aussichten zahlreiche Besucher an, vor allem während der großen Ferien.

Laut Khun Chaiya übernachteten in der Nacht zum Samstag mehr als 1.000 Urlauber auf dem Lam-Ta-Khong-Campingplatz, der an die in der Nähe grasenden Wildtiere angrenzt.

Wenn sie Glück haben, können sie auch eine Herde von 10 bis 20 wilden Elefanten vorbeiziehen sehen, fügte er hinzu.