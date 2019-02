Tausende protestieren gegen Regierung in Haiti - Mehrere Tote

Von: Redaktion DER FARANG | 09.02.19

PORT-AU-PRINCE (dpa) - Bei Demonstrationen gegen die Regierung sind in Haiti laut Medienberichten mehrere Menschen getötet worden. Vier Demonstranten seien ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur HPN am Freitag. Die Demonstranten hatten den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise gefordert und am Donnerstag (Ortszeit) Straßensperren und Autos in der Hauptstadt Port-au-Prince in Brand gesteckt. Die Polizei setzte zudem Tränengas gegen die Demonstranten ein.

Die Demonstranten werfen der Regierung vor, Geld aus einem Hilfsfonds veruntreut zu haben, das eigentlich für den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben 2010 verwendet werden sollte. Bei dem Beben kamen Hunderttausende Menschen ums Leben. Auch in den Städten Delmas, Pétion-Ville und Mirebalais gingen Hunderte Menschen auf die Straßen.

Haiti gilt als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre. Der Staat ist weitgehend von Hilfszahlungen aus dem Ausland abhängig, neben der grassierenden Korruption ist auch Gewaltkriminalität ein großes Problem. Die Proteste fanden am 33. Jahrestag des Sturzes von Diktator François Duvalier («Papa Doc») statt.