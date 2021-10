Tausende pilgern zu Fest für Schutzpatronin für Gesundheit

SÃO PAULO: Mehr als 15.000 Brasilianer sind in den vergangenen Tagen in Richtung des brasilianischen Wallfahrtsortes Aparecida gepilgert. Dies berichtete das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Verwaltung der Bundesstraße «Presidente Dutra», die durch Teile der Bundesstaaten Rio de Janeiro und São Paulo führt, am Montag. Der 12. Oktober ist in Brasilien Feiertag zu Ehren der Schutzheiligen des Landes.

Viele Pilger sind dem Bericht zufolge unterwegs, um entweder für eine überstandene Covid-19-Erkrankung zu danken oder um Schutz bei einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu bitten. Brasilien hatte am Freitag die Marke von 600.000 Toten seit Beginn der Pandemie überschritten. Elf Menschen wurden laut «G1» bei Unfällen mit Pilgern auf der Dutra-Bundesstraße an- oder überfahren, vier von ihnen starben.

Im vergangenen Jahr fanden die Messen in der riesigen Basilika «Nossa Senhora Aparecida» wegen der Corona-Pandemie hinter verschlossenen Türen statt, nur wenige Gläubige durften teilnehmen. Angesichts der fortgeschrittenen Impfkampagne soll nun mit Schutz- und Hygienemaßnahmen wieder ein größeres Publikum zugelassen sein. Auf rund 18.000 Quadratmetern Fläche bietet die Basilika 45.000 Sitz- und 25.000 Stehplätze. Sie gilt damit nach dem Petersdom im Vatikan als zweitgrößte Basilika der Welt.

Aparecida hat gerade einmal rund 35.000 Einwohner. 1717 sollen dort Fischer eine knapp 40 Zentimeter hohe Marienstatue im Wasser entdeckt haben, die aus dem Dorf den bedeutendsten Wallfahrtsort Brasiliens und eine der größten Pilgerstätten der Welt machte. Die Madonnenfigur soll den Fischern nämlich sofort volle Netze beschert und später weitere Wunder bewirkt haben.

Die schwarze Madonna mit Diamantenkrone und bodenlangem blauen Umhang ist in Brasilien praktisch in jedem Haushalt, in jeder Autowerkstatt, in Bussen oder im Büro zu sehen. Aparecida ist mit europäischen Wallfahrtsorten wie Lourdes oder Fátima vergleichbar.