Tausende Menschen wegen Hochwasser evakuiert

Der tiefe Süden des Landes leidet unter Hochwasser. Foto: The Nation

THAILAND: Im tiefen Süden mussten Tausende von Einwohnern in den Provinzen Songkhla, Yala und Narathiwat aufgrund von Sturzfluten nach fast einer Woche anhaltendem Starkregen evakuiert werden. Nach Angaben der örtlichen Behörden waren 18.024 Haushalte in 19 Bezirken der drei Provinzen vom Hochwasser betroffen.

In Yala trat der Fluss Sai Buri über die Ufer und überflutete Häuser und Ackerland. Laut dem Direktor des Büros für Bewässerungsprojekte, Chusak Sutthi, überstieg die Gesamtmenge der Regenfälle den Rekord von vor zehn Jahren. Yalas Gouverneur erklärte die acht von den Fluten betroffenen Bezirke zum Katastrophengebiet. Behörden meldeten auch Erdrutsche, es gibt keine Berichte über Todesopfer oder Verletzte.

In Songkhla wurden zwei Bezirke von vom Berg herunterkommenden Sturzfluten überschwemmt, während in Narathiwat einige Wohnhäuser und Ackerflächen unter Wasser stehen. Lokale Verwaltungen haben Lebensmittel und andere Hilfsgüter in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete geschickt. Die Abteilung für Katastrophenschutz arbeitet mit allen Parteien zusammen, um den Bewohnern Hilfe zukommen zu lassen.

Die Menschen, die in der Nähe des Flusses Pattani leben, wurden gewarnt, ihr Hab und Gut auf höheres Gelände zu bringen, da das Stadtgebiet bis Samstagmorgen überflutet werden könnte. Die Stadtverwaltung von Pattani gab die Warnung am Freitag für die Menschen heraus, die neben dem Fluss und in den nahegelegenen tiefliegenden Gebieten leben.