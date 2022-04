Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Lotterielosverkäufer, die ihre Kontingente an den Online-Losverkäufer Blue Dragon (mehr!) weiterverkauft haben, protestierten bei der staatlichen Lotteriebehörde (GLO) und übergaben Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith einen offenen Brief, in dem sie ihn zur Überprüfung des GLO-Vorstandes aufforderten.

Der Protest erfolgte am Montag (25. April), nachdem den beschuldigten Lottoverkäufern ihr Ticketkontingent wegen des Weiterverkaufs an den Online-Anbieter Blue Dragon entzogen worden war.

GLO-Vorstandsmitglied Oberstleutnant Noon Sansanakom erklärte der Presse, dass Verkäufer, die Lotterielose an private Online-Händler weiterverkaufen, ihren Vertrag verletzen. Mehr als 7.000 Verkäufern wurden daraufhin ihre Kontingente für die nächste Ziehung am 2. Mai 2022 entzogen.

Das GLO-Vorstandsmitglied führte fort, dass auch denjenigen Anbietern die Kontingente entzogen werden, die ihre Lotterielose an andere Online-Händler weiterverkaufen. Die dadurch freigewordenen Kontingente sollen stattdessen den Einzelhändlern über die e-Wallet-App „Pao Tang“ der Regierung zugewiesen werden. Die staatliche Online-Lotterielos-Kaufbörse wird alsbald verfügbar sein, kündigte Oberstleutnant Noon an

Er fügte hinzu, dass die Liste der Verkäufer, die gegen die Vorschriften verstoßen haben, der GLO von der Polizei zur Verfügung gestellt wurde, wobei er bekräftigte, dass es die Pflicht der GLO sei, Verstöße zu bestrafen. Er wies darauf hin, dass diejenigen, die die Maßnahme für ungerecht halten, Berufung einlegen können.