Tausende Iraner gedenken getötetem General

Von: Redaktion (dpa) | 03.01.23

TEHERAN: Im Iran sind Tausende Systemanhänger am Todestag des einflussreichen Kommandeurs Ghassem Soleimani auf die Straße gegangen. In dessen Heimatort Kerman im Zentraliran zogen Menschenmassen durch die Stadt, wie Staatsmedien am Dienstag berichteten. Der General der Revolutionsgarden war am 3. Januar 2020 durch einen US-Drohnenangriff im Nachbarland Irak getötet worden.

Während der frühere Kommandeur der Eliteeinheit von Systemanhängern als Held und Märtyrer verehrt wird, äußerten viele Iranerinnen und Iraner am Todestag in diesem Jahr ihre Verachtung. In der Hauptstadt Teheran etwa wurden Banner, die Soleimani zeigen, angezündet oder mit blutroter Farbe überschüttet. Kritisiert werden die Revolutionsgarden und ihre Hilfsorganisationen auch wegen ihrer Beteiligung an der gewaltsamen Unterdrückung der landesweiten Proteste seit Mitte September.

Die politische Führung in Teheran schwört bis heute Rache für die Tötung von Soleimani. Er hatte als Kommandeur der Auslandseinheit der Revolutionsgarden den iranischen Einfluss in der Region seit den Neunzigerjahren ausgebaut. Für viele Schiiten in der Region sei Soleimani «eine Mischung aus James Bond, Erwin Rommel und Lady Gaga», schrieb der ehemalige CIA-Experte Kenneth M. Pollack vor Jahren im Times-Magazin.