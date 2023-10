Tausende gehen nach Angriffen auf Israel in London auf Straße

LONDON: Tausende Menschen sind am Montagabend als Reaktion auf die Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel und die Antwort des israelischen Militärs in London auf die Straße gegangen.

Vor der israelischen Botschaft im Stadtteil Kensington versammelten sich nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA Hunderte Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration. Dem Nachrichtensender Sky News zufolge sollen es sogar bis zu 5000 Menschen gewesen sein.

Im Verlauf der Kundgebung wurden Feuerwerkskörper entzündet und palästinensische Fahnen geschwenkt. Die Teilnehmer beschimpften Israel als «terroristischen Staat». Die Polizei teilte mit, es sei in der Nähe zu Sachbeschädigung gekommen.

Etwa 2000 Menschen kamen unterdessen im Regierungsviertel Westminster zu einer Mahnwache für die Opfer des Hamas-Terrorangriffs zusammen. Das britische Parlament wurde in den Farben der israelischen Flagge beleuchtet.

Premierminister Rishi Sunak besuchte einen jüdischen Gottesdienst im Norden Londons. «Diejenigen, die Hamas unterstützen, sind vollkommen verantwortlich für diesen abscheuliche Angriff. Das sind keine Militanten, das sind keine Freiheitskämpfer, es sind Terroristen», sagte Sunak.

«Es gibt keine zwei Seiten bei diesen Ereignissen, es gibt keine Frage der Ausgewogenheit. Ich stehe an der Seite Israels», sagte Sunak weiter. Antisemitischer Hass werde in Großbritannien nicht toleriert werden, versicherte er der jüdischen Gemeinde in Großbritannien.