Tausende GÃ¤ste bei Â«Tag des offenen SchlossesÂ» in Bellevue

Von: Redaktion (dpa) | 09.09.23

BERLIN: Zahlreiche Gäste haben am Samstag das Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin besucht. Bis zum Nachmittag seien rund 9000 Besucherinnen und Besucher zum «Tag des offenen Schlosses» gekommen, wie ein Sprecher des Bundespräsidialamts sagte. Angesichts der langen Schlange vor dem Amtssitz des Bundespräsidenten sei im Laufe des Tages mit weiteren 1000 Besucherinnen und Besucher zu rechnen. Am Freitag, dem ersten Tag des zweitägigen Festes, kamen den Angaben zufolge 6000 Menschen.

Das Schloss Bellevue sei ein Ort der Demokratie, sagte Steinmeier bei seiner Begrüßungsrede. «Und das wird ganz besonders sichtbar an solchen Tagen wie dem Tag des offenen Schlosses. Da sind Ihnen Türen und Tore weit geöffnet.»

Im Park von Bellevue gibt es am Samstag auf fünf Bühnen zahlreiche Veranstaltungen, wie Konzerte, Poetry-Slam-Vorführungen und Tanzaufführungen. Auch spezielle Programmpunkte für Kinder werden angeboten. Außerdem sind Besichtigungen des Schlosses möglich. Der Eintritt ist kostenlos.

Tschechien ist neben Thüringen eines der beiden Partnerländer des diesjährigen Bürgerfestes von Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. So konnten Gäste laut offiziellem Programm etwa in einem Schnuppersprachkurs Tschechisch lernen oder böhmische Essensspezialitäten probieren. Am Morgen war ein grenzüberschreitender Kulturzug in Prag in Richtung Bellevue aufgebrochen. Mit an Bord waren mehr als 200 Fahrgäste sowie tschechische Schriftsteller, Musiker und Theaterkünstler.

Das Bürgerfest steht im Zeichen des Ehrenamts und soll verschiedenste Menschen aus ganz Deutschland zusammenbringen, um sich auszutauschen und gemeinsam zu feiern, wie es vorab hieß. Bereits am Freitag hatte Steinmeier den zahlreichen geladenen Ehrenamtlichen für ihr Engagement gedankt.