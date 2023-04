MAE SOT: Mehr als 5.000 Flüchtlinge aus Myanmar, darunter etwa 800 Kinder, sind vor den Kämpfen geflohen und haben vorübergehend in den Bezirken Mae Sot und Mae Ramat in Thailands westlicher Provinz Tak Zuflucht gefunden.

Örtliche thailändische Beamte erklärten, dass die Flüchtlinge, bei denen es sich größtenteils um ethnische Karen handelt, den Moei-Fluss überquert haben, der eine natürliche Grenzlinie darstellt und in der Trockenzeit seicht ist, seit die Kämpfe zwischen der Regierung und den Rebellen in Myanmars Provinz Myawaddy zunehmen.

Auf der thailändischen Seite der Grenze sind automatische Schüsse und gelegentliche Explosionen zu hören. Eine Mörsergranate schlug Berichten zufolge in einem Dorf ein, in dem chinesische Geschäftsleute ihre Geschäfte haben, so thailändische Sicherheitsquellen.

Die Flüchtlinge wurden in vier Unterkünften im Bezirk Mae Ramat und sechs weiteren im Bezirk Mae Sot untergebracht.

Die Sicherheitsvorkehrungen auf thailändischer Seite wurden erhöht, um ein mögliches Übergreifen der Kämpfe zu verhindern.