Von: Björn Jahner | 10.11.22

KRABI: Tausende von Fischen, die auf eine Brücke auf Koh Lanta, einer Touristeninsel in der Provinz Krabi, sprangen, versetzten Scharen von Touristen in Erstaunen.

Als Sunan Madsaron, ein Einheimischer aus Krabi, am Mittwochnachmittag mit seinem Boot an einer Anlegestelle auf der Insel Lanta Yai anlegte, sah er Tausende von kleinen Fischen auf eine Betonbrücke springen, die die Anlegestelle mit dem Festland verband, was ihn dazu veranlasste, ein Video mit seinem Handy aufzunehmen.

Khun Sunan sagte, die Einheimischen nannten diese Fische „Ta Maew“ oder Katzenaugenfische, die sich normalerweise in seichten Gewässern in Ufernähe aufhalten. Gelegentlich springen sie an Land, und die Einheimischen sammeln sie ein, manchmal so viele, dass sie einen Düngemittelsack füllen, und bereiten sie als Essen zu.

Ein Beamter des Fischereibüros der Provinz Krabi sagte gegenüber der Presse, dass der Katzenaugenfisch an der Küste von Koh Lanta heimisch ist und während seiner Eiablagezeit zwischen März und November manchmal an Land springt.

Es ist noch unklar, warum sie aus dem Wasser springen, obwohl einige Quellen sagen, dass die Fische gleichzeitig aus dem Wasser springen, wenn der Sauerstoff nicht ausreicht, so der Beamte.

Koh Lanta Yai gehört zum Mu-Ko-Lanta-Nationalpark, einem berühmten Meerestourismusziel etwa 20 km vor der Küste von Krabi.