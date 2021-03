Tausende Burmesen fliehen nach Thailand

Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.21

BANGKOK: 3.000 Dorfbewohner aus Myanmars südöstlichem Karen-Staat flohen am Sonntag nach Thailand, nachdem die Armee Luftangriffe auf ein Gebiet geflogen hatte, das von einer bewaffneten ethnischen Gruppe gehalten wird, berichten lokale Medien.

Das Militär Myanmars startete Luftangriffe auf fünf Gebiete im Bezirk Mutraw, nahe der Grenze zu Thailand, einschließlich eines Vertriebenenlagers, teilte die Karen Women's Organization mit. Derzeit würden sich die Dorfbewohner im Dschungel verstecken. Der thailändische Sender PBS berichtete, dass etwa 3.000 Menschen Thailand erreicht hätten.

Die Luftangriffe sind der bedeutendste Angriff seit 20 Jahren in der Region. Die Karen National Union (KNU) hatte in 2015 ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, aber die Spannungen stiegen an, nachdem das Militär am 1. Februar die Zivilregierung von Aung San Suu Kyi gestürzt hatte. Die KNU und der Wiederherstellungsrat des Shan-Staates, der ebenfalls an der thailändischen Grenze ansässig ist, haben die Machtübernahme verurteilt und ihre Unterstützung für den öffentlichen Widerstand angekündigt.