Tausende bei Klimaschutz-Demonstrationen

WIEN: In Österreich haben sich Tausende meist junger Menschen an Protesten der Bewegung Fridays for Future für mehr Klimaschutz beteiligt. Allein in Wien zogen nach Darstellung der Veranstalter am Freitag rund 20.000 Demonstranten durch die Innenstadt. Die Behörden machten zur Teilnehmerzahl keine Angaben. Die Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen forderten schnelles Handeln gegen die Erderwärmung. «Liebe Politik, worauf wartest du?» oder «Himbeersaft statt Kohlekraft»», stand auf Plakaten. Unter den Demonstranten waren viele junge Eltern mit ihren Kindern. Auch in Städten wie Linz, Graz und Bregenz gingen die Menschen auf die Straße.

Die Hauptforderung der Bewegung richtet sich in Österreich an Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieser solle umgehend einen «nationalen Klimakatastrophengipfel» einberufen. Die Hitzewellen und die teils sintflutartigen Regenfälle in Teilen Europas hätten die Dramatik der Situation gezeigt.