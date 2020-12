HUA HIN: Die Nationalparkverwaltung Hat Wanakon hat die Korallenriffe rund um Koh Chan bis zum 25. Dezember aufgrund starker Winde während der Monsunzeit geschlossen, weshalb derzeit keine Tauch- und Schnorcheltouren angeboten werden.

Die Besucher können dennoch ihre Zelte am Duankorn Beach aufschlagen, der von der Schließung nicht betroffen ist. Lediglich das Schnorcheln und Tauchen ist vorübergehend untersagt. Koh Chan gehört zum Hat-Wanakon-Nationalpark, der 100 Kilometer südlich von Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan liegt. Die Insel ist bekannt für ihre türkisblauen Meeresfluten, wie man sie sonst nur in der Andamanensee vorfindet. Die vorgelagerten Korallenriffe zählen zu den schönsten im Golf von Thailand und müssen sich keinesfalls vor denen in den bekannten Taucherspots der Andamanensee verstecken.