PHUKET: Taucher haben bei einer Säuberungsaktion der Patong-Bucht 105 Kilogramm Meeresabfall vom Riff in der Nähe des Kalim-Strandes eingesammelt.

Laut Sukanya Samutban von der Abteilung für öffentliche Gesundheit und Umwelt der Stadtverwaltung Patong, hatten 440 Personen, darunter Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Studenten und Anwohner, an der Säuberungsaktion teilgenommen. 40 Taucher, darunter 20 Ausländer, holten Müll vom Korallenriff. Sie begannen um 9 Uhr morgens und tauchten bis 14 Uhr. Zusammen sammelten sie etwa 105 Kilogramm Abfall, hauptsächlich Teile von Fischernetzen, Glasflaschen und Plastik. Der Rest der Freiwilligen holte Müll vom Strand und nahm an einer Bildungsveranstaltung über Meeresmüll und Mülltrennung teil. Am Ende der Aktivitäten überreichte Patongs Bürgermeisterin Chalermluck Kebsup den Tauchern Medaillen für ihre Teilnahme.