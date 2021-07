Taucher entfernen riesiges Netz von Korallenriff

Unter der Aufischt von Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem (l. in blauer Weste und gelbem Shirt) wurde am Samstag ein riesiges Fischernetz aus dem Meer geborgen, das ein Korallenriff vor der Insel Mara Wichai bedrohte. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Unter dem Vorsitz von Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem starteten am Samstag mehrere Schiffe des Marine Department vom Hafen Bali Hai im Süden der Stadt zur Insel Mara Wichai, um ein riesiges Fischernetz aus dem Meer zu bergen, das auf dem Meeresboden ein Korallenriff bedeckte.

An der Aktion zum Schutz der Meeresressourcen beteiligten sich insgesamt 42 freiwillige Taucher. Das Fischernetz wurde am 28. Juni von Touristen entdeckt, die einen Tauchausflug zu den Korallenriffen rund um Koh Mara Wichai unternahmen und in sozialen Netzwerken Fotos von ihrem Fund teilten. Die Aufnahmen veranlassten das Marine Department, ein Team für die Bergung des Netzes aufzustellen.

Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem sagte gegenüber der lokalen Presse, dass mit der Aktion auch das Bewusstsein der Menschen für den Korallenschutz geschärft werden soll. Koh Mara Wichai befindet sich etwa 10 Seemeilen von Pattayas Bali-Hai-Pier entfernt.