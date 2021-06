Das Netz bedeckte ein 2,75 Quadratkilometer großes Riff vor Koh Losin in derProvinz Pattani im tiefen Süden des Königreichs.: Royal Thai Navy

PATTANI: Taucher haben ein riesiges, von einem Boot abgeworfenes Fischernetz von einem großen Korallenriff vor der Küste von Pattani entfernt. Das Netz beschädigte vor allem junge Korallen. Denn 500 Stellen des Riffs waren neu bepflanzt worden.

Laut Konteradmiral Pokkrong Monthatphalin, Sprecher des Thai Maritime Enforcement Command Centre, bedeckte das Netz ein 2,75 Quadratkilometer großes Riff vor der Koh Losin und hatte 500 Quadratmeter des Riffs schwer beschädigt. Taucher fanden ein ausgebleichtes Riff, aber auch gebrochenes und zerkratztes Riff und Schäden an Meeresblumen und anderen Meereslebewesen. 42 Taucher der Marine vom Stützpunkt Songkhla waren an dem zweitägigen Einsatz beteiligt, um das Netz zu entfernen, den Schaden zu beurteilen und zu beheben. Koh Losin ist ein unbewohntes Eiland etwa 70 Kilometer vor der Küste von Panare in Pattani.

Das aus dem Riff geborgene Netz wird auf identifizierende Merkmale untersucht, um den Trawler zu ermitteln, der das Netz im Meer zurückgelassen hat. Koh Losin ist für Boote, die Fischernetze verwenden, tabu. Bei Zuwiderhandlung drohen nach dem Seefischereigesetz Geldstrafen von bis zu 100.000 Baht und/oder ein Jahr Haft. Die Beschädigung von Korallenriffen wird nach dem Wildlife Conservation and Protection Act ebenfalls mit bis zu 1 Million Baht und/oder 10 Jahren Gefängnis bestraft.