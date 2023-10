Tattoofestival im Central Marina

PATTAYA: Tattoofans aufgepasst! Anfang November wird im Einkaufszentrum Central Marina an der Second Road in Nord-Pattaya eine Tattoomesse mit Tattookünstlern aus der ganzen Welt veranstaltet.

Das Central Marina Tattoo Festival 2023 findet von Freitag, 3. November bis Sonntag, 5. November 2023 im Veranstaltungsbereich „Party House“ im 1. Stock des Einkaufszentrum statt und umfasst einen Tattoo-Contest mit internationaler Jury in 12 Kategorien.

Abgerundet wird das Festival mit über 60 Ständen, kostenlosen Konzerten von Chun Wen x Chonburi Flow, Last Fight for Finish, The Darkest Romance und Beat Box Show sowie thailändische Kulturshows mit Muay Thai und Thai Dance.