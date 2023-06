PATTAYA: Am Samstag, 17. Juni 2023 wird in der Royal Garden Plaza an der Beach Road in Süd-Pattaya das „Tattoo Amazing Fest Pattaya 2023“ veranstaltet.

Die Besucher dürfen sich auf viele Messestände und Live-Darbietungen talentierter lokaler und internationaler Tätowierer freuen. Natürlich kann man sich auch direkt vor Ort ein „Andenken“ auf die Haut stechen lassen! Abgerundet wird der Event mit Ausstellungen von Supercars und Motorrädern.

Der Eintritt ist frei. Mehr erfahren Sie unter Royal Garden Plaza Pattaya auf Facebook.