HUA HIN: Nach einer klaren Niederlage ist Tennisspielerin Tatjana Maria bei den Thailand Open im Viertelfinale ausgeschieden.

Die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin der vergangenen Saison war am Freitag beim 1:6, 1:6 ohne Chance gegen Lessia Zurenko aus der Ukraine. Maria war bei dem WTA-Turnier in Hua Hin an Nummer sechs gesetzt. Die Veranstaltung ist mit knapp 260.000 Dollar dotiert.