Tata stoppt Produktion in Thailand

Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.18

BANGKOK: Noch in diesem bis Ende März 2019 laufenden Geschäftsjahr will der indische Autobauer Tata die Produktion seiner Fahrzeuge einstellen.

Der Grund: Tata setzt zu wenige Wagen ab und hat im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von 823,5 Millionen Baht eingefahren. In dem Bangkoker Werk Bangchan General Assembly Co. werden Xenon-Pick-ups und leichte Lastwagen (Super Mint Mini) montiert. Tata will aber weiterhin seine dann importierten Pick-ups in Thailand verkaufen.