Von: Björn Jahner | 10.08.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat zwei der populärsten thailändischen Schauspieler – Krit „PP“ Amnuaydechkorn und Putthipong „Billkin“ Assaratanakul – mit an Bord geholt. Die beiden Stars sollen die neueste Tourismuswerbekampagne mit dem Titel „Amazing Thailand StyleCation with PP and Billkin“ promoten.

Während einer Presseveranstaltung am Dienstag sagte TAT-Gouverneur Yuttasak Supasorn, dass die Kampagne auf die Schärfung des öffentlichen Bewusstseins der Thais für „sinnvolles Reisen“ zu Zielen in den fünf Regionen des Landes abzielt.

„PP und Billkin werden die ‚StyleCation‘-Kampagne anführen, mit der Inlandsreisen über digitale Plattformen gefördert und die Menschen zum Reisen in ihrem eigenen Stil inspiriert werden“, erläuterte er.

Foto: The Nation

Mehr als 30 Tourismusunternehmen, darunter Fluggesellschaften, Hotels und Reiseveranstalter, haben sich laut dem TAT-Gouverneur bereits der Kampagne angeschlossen und bieten einen 'StyleCation Hot Deal' mit Rabatten von bis zu 60 Prozent an.

Die TAT ist davon überzeugt, dass ihre neue Marketingstrategie dank der Star-Unterstützung eine neue Generation von Reisenden anziehen wird, die gerne Ausflüge unternehmen, die ihrem eigenen Stil entsprechen und die ihren Urlaub selbst gestalten möchten.

TAT bereitet auch einen StyleCation-Vlog vor, in dem Attraktionen in den Primär- und Sekundärprovinzen vorgestellt werden, wobei Aktivitäten hervorgehoben werden, die neben der Besichtigung von Sehenswürdigkeiten auch erkundet werden können. Besonders junge, aktive Zielgruppen sollen zum Reisen motiviert werden.

Die Kampagne läuft noch bis zum 30. September 2022. Weitere Informationen und Reiseangebote erhält man unter Stylecationthailand.com, auf Facebook und YouTube sowie unter der Kurzwahl 1672.