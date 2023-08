TAT und EVA Air promoten Thailand

Von: Björn Jahner | 01.08.23

BANGKOK: Die Tourism Authority of Thailand (TAT) und die renommierte EVA Airways Corporation haben eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet, um gemeinsam den thailändischen Tourismus auf globaler Ebene zu stärken. Die vielversprechende Kooperation zielt darauf ab, das umfangreiche Netzwerk von EVA Air zu nutzen, um eine größere Anzahl von Besuchern aus den wichtigsten internationalen Märkten in das Königreich zu locken.

Im Rahmen dieser wegweisenden Vereinbarung werden die TAT und EVA Air ihre Kräfte bündeln, um Thailand als bevorzugtes Reiseziel über das weitreichende Streckennetz der Fluggesellschaft zu positionieren. Die Zusammenarbeit konzentriert sich darauf, die bezaubernden Landschaften, pulsierenden Städte und herzliche Gastfreundschaft Thailands zu präsentieren, die das Land zu einem begehrten Ziel für Reisende aus aller Welt gemacht haben.

EVA Air betreibt ein Kurzstreckennetz mit beeindruckenden 28 Direktflügen pro Woche zwischen Bangkok und Taipeh, sowie täglichen Verbindungen zwischen Bangkok und verschiedenen Städten in Japan, einschließlich vier wöchentlicher Flüge nach Seoul in Südkorea, jeweils mit einem Zwischenstopp in Taipeh.

Darüber hinaus bietet EVA Air Flüge zwischen Bangkok und mehreren Städten in China sowie Brisbane in Australien an, die ebenfalls über Taipeh abgewickelt werden. Das Langstreckennetz der Fluggesellschaft verbindet Bangkok mit wichtigen nordamerikanischen Städten wie Los Angeles, San Francisco, New York und Chicago, sowie bedeutenden europäischen Zielen wie London, Wien, Amsterdam und Paris.

Um den Verkehr aus den strategischen Märkten weiter zu steigern, wird die TAT EVA Air durch attraktive Werbegeschenke, maßgeschneiderte Reisepakete, Incentives und Marketingmaßnahmen unterstützen. Zudem werden gemeinsame FAM-Reisen („Familiarization Trips“) nach Thailand für Influencer, Reiseveranstalter, Reisebüros und Medienvertreter organisiert, um die Schönheit und Vielfalt des Landes zu präsentieren und so den Tourismus weiter anzukurbeln.

Die beeindruckenden Auszeichnungen, die EVA Air in der Luftfahrtbranche erhalten hat, unterstreichen das immense Potenzial dieser Partnerschaft. Bei den „Skytrax 2023 World Airline Awards“ belegte die Fluggesellschaft den herausragenden neunten Platz unter den „Top 10 Airlines der Welt“. Zudem wurde sie mit dem ersten Platz in den Kategorien „Beste Premium Economy-Class“ und „Beste Premium Economy-Class Catering“ ausgezeichnet und erhielt den prestigeträchtigen Titel „Beste Premium Economy-Class Airline in Asien“. Nicht zuletzt wurde EVA Air zum achten Mal in Folge mit dem renommierten Skytrax 5-Sterne-Zertifikat für Fluggesellschaften geehrt, was ihre erstklassige Servicequalität unterstreicht.

Die Kooperation zwischen der TAT und EVA Air verspricht eine vielversprechende Zukunft für den thailändischen Tourismus und stärkt die Position Thailands als unvergleichliches Reiseziel für Weltenbummler aus aller Welt.