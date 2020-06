BANGKOK: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) setzt sich ein neues Ziel: Thailand soll bis 2024 ein globales Reiseziel für Medizin und Wellness werden.

Da die Corona-Pandemie das Bewusstsein für die Gesundheitsfürsorge schärfe und die Nachfrage nach präventiver und regenerativer Medizin beschleunige, sehe die TAT eine Chance, insbesondere angesichts des soliden Rufs des Landes für medizinische Dienstleistungen, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn.

Schon vor dem Ausbruch des Coronavirus hatte das Land mit 3,2 Millionen internationalen Reisenden und einem Gesamteinkommen von 45 Milliarden Baht im Jahr 2018 einen soliden Marktanteil im Bereich Medizin und Wellness. Um das neue Ziel in fünf Jahren zu erreichen, wird die TAT den Zielmarkt auf rund eine Million im Ausland lebende Thais ausweiten. Diese hatten während der Coronakrise Schwierigkeiten beim Zugang zu medizinischen Dienstleistungen in anderen Ländern.

Die TAT wird mehr Hotels in Thailand dazu ermutigen, Gesundheitsdienste zu entwickeln, indem sie mit akkreditierten Krankenhäusern zusammenarbeiten, um medizinische oder gesundheitlichen Behandlungen anzubieten, die nicht in Krankenhäusern stattfinden müssen, wie z.B. allgemeine Kontrolluntersuchungen, Ozontherapie, Immunitätsverstärker oder Chelat-Therapie. Hotels können ein weiterer Kommunikations- und Vertriebskanal sein, um die Gesundheitsdienste in Thailand bekannt zu machen.

Vorasit Pongkumpunt, Gruppen-Vizepräsident der Nora Resorts and Hotels Group, glaubt, dass die Nachfrage nach Gesundheit und Wohlbefinden nach der Pandemie unter Touristen steigen werde. Dies sei ein Schlüsselsegment für die Förderung des Tourismus auf der Koh Samui. Etwa 10 Prozent der 600 Hotels auf der Insel konzentrierten sich auf Gesundheit und Wellness, aber weitere Akteure würden in diesen Markt einsteigen, um eine neue Einnahmequelle zu erschließen.