Von: Björn Jahner | 10.07.22

Internationale Reisende auf dem Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) wird die Aufhebung der Visagebühren für ausländische Touristen in Thailand vorschlagen.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn gab bekannt, der Vorschlag, die Visagebühren bis zum Ende des Jahres zu erlassen, werde auf einer der nächsten Sitzungen des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) unterbreitet.

Dieser Schritt würde dazu beitragen, den Tourismus anzukurbeln und die Ausgaben der ausländischen Touristen zu erhöhen.

Khun Yuthasak wies darauf hin dass die Aufhebung der Visagebühren nach der Aussetzung des Registrierungssystems für den „Thailand Pass“ am 1. Juli 2022 einen weiteren Impuls für die Tourismuseinnahmen geben würde.

Es wird vorgeschlagen, die Visagebühr in Höhe von 1.000 Baht und die Gebühr von 2.000 Baht für Visa on Arrival bis zum 31. Dezember 2022 zu erlassen.

Die TAT wird außerdem beantragen, die Aufenthaltsdauer für Touristenvisa von 30 auf 45 Tage und für Visa on Arrival von 15 auf 45 Tage zu verlängern.

Nach Aussage von Khun Yuthasak würden Touristen mehr Geld in Thailand ausgeben, wenn die Visagebühren erlassen werden.

Vor allem indische Touristen, die mit ihren Familien anreisen, hätten durch die Befreiung von den Visagebühren mehr Konsumkraft.

„Wenn sie nicht die 8.000 bis 10.000 Baht Visagebühren pro Gruppe zahlen müssen, werden sie mehr Geld in Thailand ausgeben können“, betonte Khun Yuthasak.

Obwohl der Vorschlag von der TAT unterbreitet wurde, würde die Aufhebung der Visagebühren die Zusammenarbeit mehrerer Behörden erfordern.

Der Grund dafür ist, dass normale Visumanträge vom Außenministerium bearbeitet werden, während Visa on Arrival von der Einwanderungsbehörde ausgestellt werden.

Indische Touristen stehen zahlenmäßig weiterhin an der Spitze der Ankünfte aus Übersee Wie das Ministerium für Tourismus und Sport mitteilte, stellen Inder auch in diesem Jahr die meisten ausländischen Besucher in Thailand dar.

Zwischen dem 1. Januar und dem 6. Juli 2022 kamen 249.466 Inder nach Thailand.

Khun Yuthasak sagte, dass nach der Aufhebung des „Thailand Pass“ im Juli etwa 38.000 bis 40.000 Touristen pro Tag in Thailand erwartet werden.

Die TAT rechnet mit 1 Million ausländischer Touristen pro Monat zwischen Juli und September 2022 und mit 1,5 Millionen ausländischen Touristen pro Monat von Oktober bis Dezember 2022 in Thailand.