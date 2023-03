Von: Björn Jahner | 31.03.23

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) und ihre Partner werden eine Reihe von Veranstaltungen in Städten in ganz Thailand durchführen, um das diesjährige Songkran-Fest zu feiern.

Nach Angaben der TAT wird das „Water Festival 2023“ zwischen dem 13. und 16. April 2023 in Bangkok, Chiang Mai, Lamphun, Udon Thani, Khon Kaen und Phuket veranstaltet. Ziel der Veranstaltung ist es, die traditionelle Kultur zu fördern und die Gemeinschaft zu verbessern. Gleichzeitig soll das thailändische Songkran-Fest in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen werden.

In Bangkok wird die Veranstaltung an Orten entlang des Flusses Chao Phraya stattfinden. Einer der Höhepunkte des Festes in Bangkok ist die Prozession der Buddha-Statuen entlang des Flusses sowie die Unterhaltungsaktivitäten und die lokalen Märkte.

In der nördlichen Region umfasst das Festival in Chiang Mai Workshops, in denen Touristen und Urlaubern, die die Stadt besuchen, das Lanna-Kunsthandwerk vorgestellt wird. Das alte Herrenhaus Chiang Mai in der Charoen Pratet Road ist der Austragungsort für diese Veranstaltung. In Lamphun finden die Feierlichkeiten im Phra That Hari Phun Chai statt, wo Touristen eine Prozession von Buddha-Statuen und musikalische Darbietungen erleben werden.

In der nordöstlichen Region werden das Wat Sa Kaeo und Ban Chiang in Udon Thani Gastgeber der Veranstaltung sein, bei der die traditionellen Songkran-Feiern in der Region vorgestellt werden. Im Wat Chaisi in Khon Kaen finden ebenfalls Festlichkeiten statt, die die regionalen Feierlichkeiten zum thailändischen Neujahrsfest beleuchten.

Die Feierlichkeiten in Phuket finden am 13. April im Wat Maikhao und vom 15. bis 16. April in der Altstadt von Phuket-Town statt.

Das „Water Festival 2023“ wird von der TAT in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium, der Königlichen Thailändischen Marine, der Bangkok Metropolitan Administration (BMA), der Thai Beverage Public Co Ltd (ThaiBev), privaten und öffentlichen Netzwerken sowie den lokalen Gemeinden organisiert.