BANGKOK: Die Entdeckung der von der WHO als „besorgniserregend“ bezeichnete Covid-19-Variante „Omikron“ habe sich bisher nicht auf die Zahl der ausländischen Besucher in Thailand ausgewirkt, nachdem sich das Land am 1. November dieses Jahres wieder für ausländische Flugreisende geöffnet hatte, teilte am Dienstag die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) auf einer Pressekonferenz mit.

„Vor einem Monat hat die Regierung ausgewählte Touristenprovinzen für geimpfte ausländische Besucher wieder geöffnet. Mehr als 300.000 Ausländer haben den ‚Thailand Pass‘ beantragt, um im Rahmen dieser Regelung nach Thailand einzureisen“, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn.

„Allein im November sind etwa 100.000 Ausländer nach Thailand eingereist, was in etwa der Gesamtzahl der ausländischen Besucher entspricht, die in den ersten zehn Monaten des Jahres 2021 nach Thailand kamen“, informierte Khun Yuthasak. „Trotz Entdeckung der Omikron-Variante weist die Zahl der Besucher immer noch einen steigenden Trend auf“, sagte Yuthasak.

„Wir gehen davon aus, dass die Besucherzahl in den letzten beiden Monaten des Jahres 2021.400.000 übersteigen könnte, so dass sich die Gesamtbesucherzahl für das ganze Jahr auf etwa eine halbe Million belaufen würde“, führte der TAT-Gouverneur fort. Er merkte jedoch an, dass die Zahl der ausländischen Besucher aus einigen europäischen Ländern zurückgegangen sei, was aber wahrscheinlich nicht mit den Bedenken von Omikron zusammenhänge.

„Reisende aus diesen Ländern könnten ihren Thailand-Besuch verschoben haben, da ihre Heimatländer als Reaktion auf das erneute Auftreten einer Covid-19-Welle in ihren Gebieten erneut Abriegelungsmaßnahmen verhängen“, erklärte Khun Yuthasak. Er fügte hinzu: „Viele europäische Zielländer, wie z. B. Deutschland, weisen immer noch eine hohe Anzahl von Flugreservierungen nach Thailand auf.“