Von: Björn Jahner | 21.09.18

HUA HIN: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) zeigt sich alles andere als erfreut, dass die Reederei Royal Passenger Liner Co., Ltd.von einem Tag auf den anderen den Fährbetrieb zwischen Pattaya und Hua Hin vorübergehend eingestellt hat.

Das Unternehmen begründete seine Entscheidung mit niedrigen Passagierzahlen in der touristischen Nebensaison und gab bekannt, seinen Linienbetrieb zwischen dem 20. September und 31. Oktober einen Monat lang auszusetzen (DER FARANG berichtete). Orasa Avudhkhom, Direktorin des TAT-Lokalbüros der Provinz Prachuap Khiri Khan, übte am Donnerstag offene Kritik und monierte, dass die Nebensaison nicht als Grund herangezogen werden könne, den Service einzustellen. Das Ruhen des Fährbetriebs dürfe in ihren Augen nur dann erfolgen, wenn Unwetter oder zu hoher Wellengang die Reederei dazu zwinge. Sie führte fort, dass die vorübergehende Einstellung der Route negative Auswirkungen auf den Tourismus in Hua Hin haben könnte. Stattdessen hätte die Reederei in der Nebensaison durch gezielte Marketingkampagnen für ihren Service werben können, argumentierte die Tourismusexpertin.