TAT gelobt Abschaffung der doppelten Preisgestaltung

Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.20

BANGKOK: Expats können nicht an den Konjunkturpaketen für den Tourismus teilnehmen, aber die staatliche Tourismusbehörde (TAT) verpflichtet sich, die doppelte Preisgestaltung so schnell wie möglich zu beenden.

Laut dem TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn wird die "We Travel Together"-Tourismuskampagne mit Mitteln aus dem Darlehensgesetz finanziert. Das Programm habe ein klares Mandat, das es schwierig mache, Ausländer einzubeziehen. Die TAT werde jedoch mit der Abteilung für Nationalparks, Wildtier- und Pflanzenschutz sowie mit berühmten Tourismusstätten über die Beendigung der doppelten Preisgestaltung für Expats diskutieren. Es werde Expats ermöglichen, Geld zu sparen, so dass sie auf Reisen in Thailand mehr ausgeben und so den inländischen Tourismus ankurbeln könnten. Die Agentur will eine Identitätskarte für den Status der Expats einführen. So sollen sie sich von Touristen unterscheiden, so dass ihnen der gleiche Preis wie den Einheimischen berechnet wird.

Die Expat-Reisekarte würde von der TAT ausgestellt werden. Die Agentur hofft, mit jedem Departement, das Touristenattraktionen besitzt, eine Absichtserklärung zu unterzeichnen, um einen lokalen Standardpreis für diese Karteninhaber dauerhaft, nicht nur während der Pandemie, festzulegen. „Wir müssen Expats wie Einheimische behandeln, ohne Diskriminierung oder eine negative Einstellung gegenüber Ausländern", betonte Yuthasak.

Nach Angaben der TAT stammen 60 Prozent der 2 Millionen in Thailand lebenden Expatriates aus Asien, von denen 150.000 Chinesen sind, gefolgt von Japanern (70.000) und Südkoreanern (20.000).