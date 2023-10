BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat die zweite Ausgabe ihres Projekts „The One for Nature“ mit einer Reihe von Online- und Vor-Ort-Initiativen für verantwortungsvollen Tourismus abgeschlossen, die Thailands Ausrichtung auf hochwertige und nachhaltige Tourismuserlebnisse unterstreichen, nachdem die erste Ausgabe der Kampagne im Jahr 2020 sehr erfolgreich verlaufen war.

Nithee Seeprae, stellvertretender Gouverneur des TAT für Marketingkommunikation, sagte: „Die Kampagne steht im Einklang mit dem TAT-Unternehmensplan 2023-2027, der darauf abzielt, die Position der TAT als strategischer Führer bei der Entwicklung Thailands zu einem erlebnisorientierten und nachhaltigen Tourismus zu stärken. Die Aktivitäten im Rahmen der Kampagne ‚The One for Nature‘ sollen das Bewusstsein für ‚Amazing Thailand‘ als Qualitätsziel für nachhaltigen Tourismus stärken, das umweltbewusste Reisende anspricht.“

Foto: Tourism Authority of Thailand

In ihrer zweiten Auflage bot die Kampagne „The One for Nature“ umweltbewussten Reisenden aus aller Welt die Möglichkeit, in eine noch reichhaltigere natürliche Umgebung einzutauchen, nachdem die natürlichen Sehenswürdigkeiten in ganz Thailand sich verjüngt und ihre natürliche Schönheit wiederhergestellt haben. Die Kampagne wurde mit Online- und Vor-Ort-Aktivitäten von August bis September 2023 gestartet.

Die einmonatige Online-Kampagne, die 10.369.360 Aufrufe verzeichnete, lud Reisende dazu ein, an einer Aktivität teilzunehmen, indem sie ihr eigenes Foto ihres Lieblingsreiseziels in Thailand hochluden und auf sozialen Medien teilten, damit ihre Freunde abstimmen konnten.

Die beiden Teilnehmer mit den meisten Stimmen wurden mit einem exklusiven nachhaltigen Reisepaket für vier Tage und drei Übernachtungen belohnt. Jedes Paket enthielt Hin- und Rückflugtickets für zwei Personen, Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten. Die Gewinner des dritten, vierten und fünften Platzes erhielten ebenfalls Preise.

Foto: Tourism Authority of Thailand

Vor Ort wurden am Bali-Hai-Pier in Pattaya, Chonburi und auf den Walking Streets in Chiang Mai und Phuket Aktivitäten für einen verantwortungsvollen Tourismus organisiert, bei denen die Reisenden an Recycling-Workshops teilnahmen und Müll in Schätze verwandelten.

Die Kampagne endete in Phuket mit einer Zusammenarbeit zwischen der TAT, dem Ministerium für Meeres- und Küstenressourcen und der SCG. Künstliche Riffe in Form eines Elefanten wurden mit meeresfreundlichen Materialien zur Wiederherstellung des marinen Ökosystems gebaut und in Koh Racha Yai von freiwilligen Tauchern und dem Racha Phuket Hotel im Meer versenkt.