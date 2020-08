Im Rahmen der Kampagne „Unlocked Samui" werden bis zu 70 Prozent Rabatt auf den Zimmerpreis gewährt. Foto: The Nation

SURAT THANI: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) hat in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen eine Promotion gestartet, um den Tourismus und die Wirtschaft in der Provinz Surat Thani anzukurbeln.

Die „Once in a life time @ Khao Sok, Surat Thani"-Kampagne bietet einen Rabatt von 600 Baht für die ersten 300 Zimmer, die in den teilnehmenden Hotels rund um den Nationalpark Khao Sok und den Damm Rajjaprabha reserviert werden, gab Nantawan Siripokapat, TAT-Direktor der Büros in Surat Thani, bekannt.

Laut Suphakarn Yodchun, Direktor des TAT-Büros für die Koh Samui, Koh Tao und Koh Pha-Ngan, startet sein Büro die Kampagne „Unlocked Samui". Es werden bis zu 70 Prozent Rabatte auf Hotels und Einrichtungen wie Autovermietungen und Booten auf den Inseln gewährt. Die Kampagne läuft bis zum 31. Oktober.

So bietet das Fünf-Sterne-Hotel Celes Beachfront im Rahmen der Promotion „Rao Tiew Duay Kan" (Wir reisen zusammen) der Regierung die Übernachtung ab 1.788 Baht an, während das Poolvillen-Paket (drei Tage, zwei Nächte) nur 12.000 Baht kostet. Die Reservierung muss vor dem 31. August erfolgen. Weitere Informationen hier.