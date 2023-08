Von: Björn Jahner | 12.08.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat betont, wie wichtig die Bildung einer neuen Regierung ist, um den Tourismus anzukurbeln und Touristen aus dem Ausland für die bevorstehende Hochsaison anzuziehen.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn erklärte, dass die Bildung der nächsten Regierung erhebliche Auswirkungen auf die Zuweisung von Haushaltsmitteln für das im Oktober eines jeden Jahres beginnende Haushaltsjahr 2024 hat. Er sagte, dass die TAT eine Erhöhung von 1,5 Milliarden Baht über das diesjährige Budget von 3 Milliarden Baht für das Finanzjahr 2024 beantragt hat. Dieses Budget wird Routineausgaben, wie z.B. Personalkosten, sowie bestehende und mögliche neue Marketingkampagnen beinhalten, um ausländische Besucher nach Thailand zu locken.

Der TAT-Gouverneur betonte, dass jede Verzögerung bei der Regierungsbildung zu einer Verzögerung bei der Genehmigung des Budgets führen würde, wodurch die Marketingbemühungen des TAT auf nur 50 Prozent des Budgets für dieses Jahr begrenzt würden. Angesichts des sich wandelnden Umfelds und des harten Wettbewerbs im globalen Tourismusgeschäft ist er der Ansicht, dass jede Verzögerung bei der Bildung der neuen Regierung die Wettbewerbsfähigkeit Thailands im globalen Tourismussektor beeinträchtigen wird.

Er wies ferner darauf hin, dass die Zahl der chinesischen Touristen, die Thailand besuchen, noch hinter den Erwartungen zurückbleibt: In den ersten sieben Monaten dieses Jahres besuchten nur 1,85 Millionen das Land.

Diese Zahl liegt immer noch weit unter den für 2023 prognostizierten 4 Millionen chinesischen Besuchern, was auf die wirtschaftlichen Bedenken in China und die Konjunkturinitiativen der chinesischen Regierung zur Förderung des Inlandstourismus zurückzuführen ist. Angesichts dieser unvorhergesehenen Entwicklungen betonte er, dass Thailand zusätzliche Strategien umsetzen muss, um mehr Touristen anzuziehen, damit das Ziel erreicht werden kann, was die Genehmigung der nächsten Regierung erfordert.