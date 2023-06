Von: Redaktion (dpa) | 22.06.23

BERLIN: Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn sind gescheitert.

Das teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Mittwoch in Berlin mit. Sie will nun im Bundesvorstand über die nächsten Schritte entscheiden, möglich wäre ein unbefristeter Streik.