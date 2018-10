Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.18

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde will dem Verkehrsminister eine Erhöhung der Taxitarife um acht Prozent vorschlagen, aber nur für Teilnehmer am Taxi-OK-Projekt.



Das sind derzeit 12.893 der insgesamt 80.647 Taxis in Bangkok. Ein Taxi OK ist mit GPS, Schnappschusskamera, einem Notfallknopf und weiteren Funktionen ausgestattet, die den Passagieren mehr Sicherheit versprechen. Die anderen Taxifahrer sollen außen vor bleiben, weil über sie ständig Klagen eingehen. Laut der Straßenverkehrsbehörde waren es vom 1. Oktober letzten Jahres bis zum 30. September dieses Jahres 48.223 Beschwerden. Die am häufigsten gemeldeten Probleme sind Taxifahrer, die sich weigern, Passagiere zu befördern, Unhöflichkeit, rücksichtsloses Fahren sowie Fahrer, die das Taxameter nicht benutzen und ihre Fahrgäste nicht zum vereinbarten Ort fahren. „Die Anzahl der Beschwerden ist höher als in früheren Jahren", sagte Komol Buranapong, stellvertretender Generaldirektor der Behörde.

Eine Studie hat ergeben, dass Taxifahrer im Durchschnitt 1.564 Baht pro Tag einnehmen, aber nur 400 Baht verdienen. Der Mindestlohn in Bangkok beträgt 325 Baht. „Da das Einkommen der Taxifahrer ungefähr das 1,5-fache des Mindestlohns betragen sollte, sollten die Taxtarife erhöht werden", unterstreicht Komol. Er appelliert an die Taxifahrer, sich dem Taxi-OK-Projekt anzuschließen, damit sie Anspruch auf die vorgeschlagene Tariferhöhung haben.