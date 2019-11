Von: Björn Jahner | 30.11.19

HUA HIN: Auf der ganzen Welt hat Zumba derzeit die Fitness-Szene fest im Griff und schon längst auch Hua Hin erreicht.

Wegen seiner stets steigenden Fangemeinde ist der Fitnesstrend geradezu prädestiniert dafür, um ihn für einen wohltätigen Zweck zu nutzen. Eine Idee, die auch die Organisatoren der Aktion „Zumba for Charity – Hua Hin in Pink“ hatten, die am Sonntag, 1. Dezember um 13 Uhr am Fähranleger in Khao Takiab durchgeführt wird. Der Erlös der Veranstaltung durch Ticketverkäufe in Höhe von 300 Baht pro Person geht an die Stiftung Königin-Sirikit-Zentrum für Brustkrebs. Die Tickets sind online auf der Homepage Hua Hin Aloha Zumbathon erhältlich.