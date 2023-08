WASHINGTON: Tanya Chutkan hatte es bereits in der Vergangenheit mit Donald Trump zu tun. Die Bundesrichterin aus Washington hatte im November 2021 darüber zu entscheiden, ob der Ex-Präsident dem Untersuchungsausschuss zur Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol auch nach seiner Amtszeit Regierungsdokumente vorenthalten durfte - auf Basis von Sonderrechten eines Präsidenten.

Chutkan entschied damals: Nein, das dürfe er nicht. In ihrer Begründung schrieb die Juristin den legendären Satz: «Präsidenten sind nicht Könige, und der Kläger ist nicht Präsident.» Nun wird Chutkan in viel größerem Ausmaß über Trump und dessen Gebaren zu entscheiden haben: in einem der wohl bedeutendsten Verfahren der US-Geschichte mit Blick auf die verfassungsrechtliche Ordnung des Landes.

Trump ist angeklagt im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Es geht um seinen monatelangen Feldzug gegen den Ausgang der Präsidentenwahl 2020, der damals in dem Angriff auf den Kongresssitz in der US-Hauptstadt gipfelte. Dem 77-Jährigen wird unter anderem eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten zur Last gelegt. Derart schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe gegen einen Ex-US-Präsidenten gab es noch nie.

Der Fall wurde Chutkan am zuständigen Gericht per Zufallsprinzip zugewiesen. Die 61-Jährige stammt aus Jamaika und studierte in Washington und Philadelphia Jura. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie zuerst in mehreren privaten Kanzleien, bevor sie als Pflichtverteidigerin tätig war. Von 2002 an arbeitete sie mehrere Jahre für eine Kanzlei, die für hochkarätige nationale Fälle bekannt ist. 2013 nominierte der damalige US-Präsident Barack Obama Chutkan schließlich als Bundesrichterin, 2014 wurde sie vom Senat bestätigt und trat ihren Posten am Bundesgericht in Washington an.

In den vergangenen Monaten leitete die zweifache Mutter bereits mehrere Verfahren gegen Randalierer, die am gewaltsamen Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. Sie tat sich dabei mit besonders harten Urteilen hervor. Trump ist der mit Abstand prominenteste Beschuldigte, der im Zusammenhang mit der Wahl 2020 und der Kapitol-Attacke vor ihr auf der Anklagebank wird Platz nehmen müssen. Ihre Arbeit in dem Verfahren wird unter allergrößter Beobachtung stehen - von Unterstützern wie Gegnern Trumps. Chutkan sagte mit Blick auf ihren Posten einmal, man müsse sich ein «dickes Fell» aneignen. Das dürfte sie bald mehr denn je brauchen.