Tankrabatt in Bulgarien für heimische Verbraucher

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.22 | Überblick

SOFIA: Im Urlaubsland Bulgarien können nur heimische Verbraucher von einem seit Samstag geltenden Tankrabatt profitieren - nicht aber ausländische Touristen. Der Staat entlastet mit umgerechnet 0,13 Euro (0,25 Lewa) pro Liter Benzin, Diesel oder Gas nur Privatpersonen, die ihre Autos, Motorräder oder Mofas in Bulgarien registriert haben. Der Kunde soll den ermäßigten Preis, der allerdings nur für die billigsten Treibstoffsorten gilt, gleich beim Tanken bezahlen. Die Tankmenge ist unbegrenzt.

Der Tankrabatt soll bis Ende 2022 laufen - oder bis die dafür im Staatsetat vorgesehenen 150 Millionen Lewa (76,5 Mio Euro) ausgeschöpft sind. Die an der Aktion beteiligten, vor allem großen Tankstellen sollen die Preisdifferenz vom Staat zurückerstattet bekommen.

Die Aktion ist Teil eines Entlastungspakets für Verbraucher in Höhe von 2 Milliarden Lewa (rund 1 Mrd Euro), das am 1. Juli in Kraft getreten ist. Damit entfiel unter anderem für ein Jahr die Mehrwertsteuer auf Brot und Mehl. Außerdem wurden die vom Staat gezahlten Renten und das Kindergeld erhöht.

Die Inflationsrate in dem ärmsten EU-Land stieg im Mai amtlichen Angaben zufolge auf 15,6 Prozent im Vergleich zu Mai 2021. In Deutschland lag die Inflationsrate im selben Monat dem Statistischen Bundesamt zufolge bei 7,9 Prozent.