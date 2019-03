Von: Redaktion DER FARANG | 01.03.19

CHUMPOMN: Ein mit Kraftstoff beladener Tanklastzug kippte auf der Pak Nam Road um und tötete ein italienisches Ehepaar.

Das Paar, 42 und 37 Jahre alt, war am 21. Februar in Thailand zu einem Urlaub eingetroffen. Es fuhr auf einem Motorrad, als der Tanklastzug vor einer Kreuzung ins Schleudern geriet, umkippte und die Ausländer unter sich begrub. Der Fahrer des Lastzuges gab an, er habe zehn Jahre Erfahrung und sei noch nie in einem Unfall verwickelt gewesen. Als sich sein Wagen der Kreuzung näherte, hätten die Bremsen nicht richtig funktioniert. Er habe die Kontrolle über den Tanklastzug verloren. Ein Zeuge hingegen sagte aus, der Lastzug habe sich mit hoher Geschwindigkeit der Kreuzung genähert. Der Fahrer wollte offenbar eine Kurve fahren, dabei sei der Wagen umgekippt. Es dauerte fast zwei Stunden, die etwa 1.000 Liter ausgelaufenen Kraftstoff zu binden und die Fahrbahn zu säubern. Die Polizei nahm den Fahrer zu weiteren Ermittlungen mit.