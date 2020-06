Von: Björn Jahner | 21.06.20



HUA HIN: Unter dem praktizierten Motto „Eat, Meet, Shop, Chill“ meldet sich der bei Thais und Ausländern gleichermaßen beliebte Tamarind Market Chick and Chill in Hua Hin aus der Corona-Pause zurück.

Unter Beachtung der COVID-19-Vorschriften wird der für sein unerschöpfliches kulinarisches Angebot bekannte Nachtmarkt an der Straße nach Khao Takiap ab sofort wieder jede Woche von Donnerstag bis Sonntag von 16.30 bis 22.30 Uhr veranstaltet. An den Eingängen erfolgt ein Temperatur-Screening, auf dem gesamten Areal herrscht Maskenpflicht. Zum Essen und Trinken an den Tischen dürfen die Masken abgenommen werden, müssen jedoch wieder aufgesetzt werden, sobald man seinen Sitzplatz verlässt. Infos auf Facebook.