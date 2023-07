Talim bringt Thailand schwere Regenfälle

BANGKOK: In den nächsten Tagen werden für den Nordosten, den Osten und den Süden schwere Regenfälle und Sturzfluten vorhergesagt, und auch auf 60 Prozent der Fläche des Großraums Bangkok soll es laut dem Meteorologischen Amts zeitweise stark regnen.

Der Monsuntrog, der durch die oberen nördlichen und nordöstlichen Regionen zieht, ist zusammen mit dem Südwestmonsun, der die Andamanensee und den südlichen Golf von Thailand bedeckt, für die Zunahme der Niederschläge verantwortlich. Die Bewohner der östlichen und nordöstlichen Regionen sowie die Bewohner der Westküste des Südens sollten sich auf Sturzfluten einstellen.

In der nördlichen Andamanensee und im nördlichen Golf von Thailand werden Wellenhöhen von 2 bis 3 Metern erwartet, wobei der Seegang während der Stürme sehr rau sein wird. Der südliche Golf von Thailand wird mit einer Wellenhöhe von 2 Metern weniger betroffen sein. Bootsbetreibern im südlichen Golf von Thailand wird dennoch empfohlen, mit Vorsicht zu navigieren und sich von den Stürmen fernzuhalten, während diejenigen weiter nördlich in den Häfen bleiben sollten.

Der starke tropische Wirbelsturm Talim, der sich derzeit im nördlichen Teil des Südchinesischen Meeres befindet, wird voraussichtlich am Dienstag (18. Juli 2023) den nördlichen Teil Vietnams erreichen und nach Westen in Richtung Thailand ziehen, wo er in 43 Provinzen, darunter auch in Bangkok und Umgebung, schwere bis sehr schwere Regenfälle bringen wird.