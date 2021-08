Taliban lassen Sprengschutzwände in Kabul entfernen

Die Taliban kommen der Bildung einer afghanischen Regierung einen Schritt näher, während die Lage in Kabul angespannt bleibt. Foto: epa/Stringer

KABUL: Die militant-islamistischen Taliban lassen in der afghanischen Hauptstadt Kabul die für das Stadtbild bislang typischen Sprengschutzwände abbauen. Das ist auf Videos und Fotos zu sehen, die am Dienstag in sozialen Medien kursierten.

Die oft drei Meter hohen und einen halben Meter dicken grauen Betonwände sollten in der Vergangenheit die Auswirkungen von Autobomben oder anderen Explosionen vermindern. Sie standen bisher praktisch überall in der Stadt, vor allem rund um Regierungseinrichtungen wie Ministerien oder ausländischen Botschaften.

Am Sonntag hatten die Taliban über die Facebook-Seite der Stadtverwaltung die Bürger der Stadt dazu aufgerufen, binnen einer Woche Sprengschutzwände rund um Privathäuser zu entfernen. Bürger, die keinen Platz hätten, könnten sich an die Stadtverwaltung wenden, die ihnen einen Deponieplatz zur Verfügung stelle.

Vor allem in der Innenstadt sind Sprengschutzwände oft kilometerlang aneinandergereiht. Die grauen Ungetüme sind über die Jahre vielerorts von lokalen Künstlern bemalt worden. Die Bilder auf ihnen rufen etwa zu Bildung auf, dazu dass Menschen keine Drogen nehmen oder dass sie die Umwelt schützen sollen. Augenpaare mit dem Schriftzug «Wir sehen dich» prangern die Korruption der Regierung an.

Auf vielen von ihnen ist indirekt die jüngere Konfliktgeschichte des Landes abgebildet. Sie zeigen zahlreiche bekannte Frauen oder Männer - Journalisten, Angehörige der Sikh-Minderheit, Soldaten oder Hilfsarbeiter wie den japanischen Arzt Tetsu Nakamura - die im Kampf gegen die Taliban oder den Islamischen Staat gestorben sind oder von ihnen gezielt getötet wurden.